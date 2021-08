Cinq de nos représentants seront présents mardi à Nairobi pour les Mondiaux juniors.

La frénésie des Jeux olympiques est déjà retombée. Mais à côté de cela, une poignée de jeunes athlètes est dans les starting-blocks. Dans la foulée du plus grand événement sportif de la planète, seulement à quelques jours d’intervalle, les Championnats du monde juniors d’athlétisme sont sur le point de débuter ce mardi à Nairobi. Cette année, c’est la capitale kényane qui accueille la compétition. Pays qui avait remporté les Mondiaux juniors en 2018 à Tampere et qui défendra son titre sur ses propres terres. Covid oblige, tous comme les JO, l’événement a été reporté d’un an afin que le contexte sanitaire s’améliore. Ceci dit, quelque 365 jours plus tard, les mondiaux se déroulent bel et bien. Ils se tiendront du 17 au 22 août et réuniront 128 pays participants.