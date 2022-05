Loin de l’effervescence du Circus Brussels Padel Open, Guillaume Gillet et Steve Darcis nous ont donné rendez-vous chez eux, au Planet Padel situé à Saint-Georges-sur-Meuse. Au menu ? Un match entre sportifs professionnels et journalistes.

Le ton est vite donné. Steve Darcis, classé 1000, est injouable, mais il se prend au jeu. On opte pour un changement de paires à chaque set. Steve commence à chambrer son ami Guillaume qui est contraint de passer sous le filet. L’ambiance est légère, mais la concentration est maximale. L’un et l’autre détestent l’idée de la défaite. À ce jeu, Darcis prend ses trois sets 6-0. Avec trois partenaires différents. La balle de Darcis est travaillée. Sa longueur vous coince sur la vitre. Sa puissance vous achève. Il s’en amuse.

Gillet nous confie vite qu’il est un accro du padel. "Je joue tous les jours. Je n’ai aucun problème à suivre mon entraînement de football le matin et d’enchaîner par deux heures de padel l’après-midi. Le padel ne me fatigue pas", poursuit celui qui a joué à Charleroi et Beveren cette saison.

Le padel a fait irruption brutalement lorsque sa cousine l’a invité à Visé. "C’était il y a quatre ans. J’ai adoré."

Steve Darcis était en stage à La Manga quand il est entré dans la cage.

(...)