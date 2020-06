La Fédération américaine de football (USSF) a annoncé mercredi avoir abrogé une règle interdisant aux joueurs et aux joueuses des équipes nationales de s'agenouiller pendant l'hymne, qui illustrait selon elle son "échec à répondre aux préoccupations des Noirs".

"Le conseil d'administration a voté (mardi) après-midi pour abroger la règle 604-1, qui obligeait nos joueurs à se tenir debout pendant l'hymne national", indique le communiqué de l'instance.

Cette mesure avait été instaurée en 2017, juste après que la star de l'équipe nationale féminine Megan Rapinoe se soit agenouillée pendant le "Star-Spangled Banner", lors d'un match international en 2016. Elle se joignait alors au mouvement de contestation contre les violences policières faites aux Noirs, initié par l'ex-star du foot américain Colin Kaepernick.

"Il est devenu clair que cette politique était erronée et portait atteinte au message important du mouvement Black Lives Matter" (la vie des Noirs compte), a reconnu l'USSF.

"Nous n'avons pas fait assez pour écouter - en particulier nos joueurs -, pour comprendre et reconnaître les expériences très réelles et significatives des Noirs et des autres communautés minoritaires dans notre pays. Nous nous excusons auprès de nos joueurs - en particulier nos joueurs noirs -, du personnel, des fans et de tous ceux qui soutiennent l'éradication du racisme", a-t-elle ajouté.

Des mots qui répondent à la demande formulée en ce sens par l'équipe nationale féminine lundi, après avoir appris que sa fédération avait l'intention d'abroger sa règle: "Nous pensons que l'USSF devrait publier une déclaration reconnaissant que cette règle était erronée lorsqu'elle a été adoptée et présenter des excuses à nos joueurs noirs et partisans".

Exaucées, les doubles championnes du monde n'ont pas encore réagi. Elles avaient en outre enjoint la Fédération à "exposer ses plans sur la manière dont elle soutiendra désormais le message et le mouvement qu'elle a tenté de faire taire il y a quatre ans".

"Nous sommes ici pour nos joueurs et sommes prêts à les soutenir dans leurs efforts pour parvenir à une justice sociale. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons faire une différence dans l'avenir. Nous nous engageons dans cet effort de changement et nous mettrons en oeuvre des actions de soutien dans un avenir proche", a promis l'USSF, sans encore donner de détail.