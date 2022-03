La fédération belge de tennis de table (FRBTT) a communiqué vendredi qu'elle refuse d'affronter des joueurs russes et bélarusses "jusqu'à nouvel ordre" après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Le conseil d'administration de la FRBTT a pris connaissance de la situation en Ukraine, des réactions du CIO, du COIB, de l'ITTF (la fédération internationale, ndlr) et de l'ETTU (la fédération européenne, ndlr) concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et met l'accent sur son soutien indéfectible au peuple ukrainien", peut-on lire dans le communiqué.

"Compte tenu de l'invasion russe de l'Ukraine, soutenue par la Biélorussie, la FRBTT et toute personne affiliée à la FRBTT, refuseront de jouer contre des équipes ou des joueurs russes ou biélorusses jusqu'à nouvel ordre", a conclu la FRBTT.

Mardi, l'ITTF avait déjà décidé que les joueurs et officiels russes et bélarusses ne seront plus invités ou autorisés à participer aux tournois qu'elle organise.