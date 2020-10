La Fédération royale belge de natation (FRBN) a annoncé cette décision jeudi. La compétition de water-polo avait déjà été annulée. Désormais tous les championnats belges et les compétitions nationales organisées par la FRBN dans les autres disciplines de natation (natation, natation artistique, masters, plongeon) sont annulées.

"Cette mesure fait suite aux récentes décisions et mesures imposées par les différentes autorités publiques compétentes, notamment la fermeture obligatoire des piscines et l'impossibilité de pratiquer nos disciplines sportives de natation normalement pendant plusieurs semaines", précise la fédération.

"La FRBN appelle tout le monde à suivre de près toutes les mesures actuelles imposées par les autorités et souhaite à tous bonne chance en ces temps difficiles et sans précédent. Nous espérons pouvoir prendre un nouveau départ sportif dès le début de l'année 2021, dans la mesure du possible".