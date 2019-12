Celle-ci aimerait davantage attirer l'attention sur les sports moins connus.

Dans le monde du sport, la fin d'année coïncide avec la remise des prix. Le gala du sportif de l'année, organisé ce samedi couronnera les meilleurs sportifs belges de l'année 2019. Parmi les nommés, on retrouve surtout des sportifs issus des sports majeurs en Belgique, comme le cyclisme, l'athlétisme, le football ou le hockey.

C'est pourquoi la fédération équestre belge a décidé de pousser un coup de gueule pour dénoncer la non-valorisation des petits sports : "Mais entre les trompettes, à la veille de l'événement sur tapis rouge de l'année, nous aimerions également attirer l'attention sur ce que l'on appelle les "sports parallèles" qui ont au moins autant d'impact, voire plus. Alors que les gros titres parlaient des beaux moments de cyclisme et d'autres grands moments dans les sports les plus connus, les athlètes des sports moins connus ont aussi travaillé dur, et c'est souvent beaucoup au niveau mondial !"

Elle poursuit en rappelant que la Belgique est une des meilleures nations mondiales dans les sports équestres : "On parle d'une médaille d'or par équipe et d'une médaille de bronze individuelle au Championnat d'Europe de saut d'obstacles, pour le dressage paralympique, il s’agit de 5 médailles de bronze et 1 d'argent au même Championnat. L'équipe d'attelage belge, composée de 3 sportifs enthousiastes de haut niveau, peut se prévaloir d'un Championnat d'Europe tout aussi réussi avec une médaille d'argent et une de bronze en individuel... L'équipe de saut d'obstacles peut se compter parmi les meilleures au monde, la Belgique a joué un rôle majeur dans la Coupe du Monde, dans la série des Coupes des Nations... Plus de 75.000 sportifs équestres sont fans de 'nos stars'."

Ils ont donc décidé en amont du Gala du Sport, de conscientiser le grand public sur cette problèmatique avec le slogan "Nous ne voulons pas tacler les footballeurs, ou mettre des bâtons dans les roues des cyclistes, mais... Le sport équestre monte sur ses grands chevaux !"