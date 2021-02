Les championnats U15, U17 et U19 ne reprendront pas tandis que le plan de reprise pour les championnats U13 et U11 a été annulé. "Les nouvelles mesures fédérales concernant les activités parascolaires font qu'il est presque impossible pour ces groupes d'âge de reprendre la compétition", a communiqué Volley Vlaanderen.

Volley Vlaanderen et la fédération de volley Wallonie-Bruxelles (FVWB) avaient déjà décidé de mettre un terme aux compétitions nationales et provinciales. Seules les ligues masculine et féminine peuvent se poursuivre.