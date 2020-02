Depuis son arrivée au sein de l'UFC, le poids moyen ne fait qu'enchaîner les performances de haut niveau.

De 2013 à 2016, Conor McGregor régnait sur l'UFC et le MMA. À lui seul, The Notorious a propulsé le sport sur les devants de la scène. Au sommet de son art, l'Irlandais s'est rapidement brûlé les ailes. Sa descente aux enfers entraînait naturellement la question suivante : "Qui pourrait combler l'énorme vide laissé par McGregor ?" Vu l'ego surdimensionné et le showmanship de McGregor, la tâche semblait bien trop ardue à remplir pour un seul homme.

Malgré cela, depuis son arrivée en 2018, Israel Adesanya a connu une ascension spectaculaire au sein de l'UFC. Une trajectoire pratiquement similaire à celle de McGregor.



(...)