On le sait, la natation n’est pas le point fort d’Alexandra Tondeur. En revanche, la Brabançonne excelle en course à pied. Et elle l’a encore prouvé, ce dimanche, aux Sables d’Olonne, où elle est remontée de la huitième à la deuxième place du demi-Ironman (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied).

Sortie de l’eau en huitième position, à 3’22 de la Britannique Fenella Langridge qui a mené cette épreuve jusqu’au km 17,5 à pied avant d’être dépassée par la Française Justine Mathieux, Alexandra Tondeur a parfaitement limité la casse sur les 90 km à vélo, menés tambour battant par Langridge, qui creusait les écarts sur toutes ses adversaires. À mi-parcours, Alex était déjà revenue à la cinquième place, à 3’30, avant de lâcher un peu de lest sur la leader dans la deuxième partie du parcours de 90 km, bouclé en quatrième position, à 4’39.

Mais, une fois le vélo posé en transition, Alexandra s’est lâchée !

Elle a, d’abord, rattrapé la Néerlandaise Sarissa De Vries, au km 15, pour s’assurer la troisième marche du podium. Mais la Brabançonne, sevrée de compétition depuis le début de l’année, ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a, ensuite, dépassé la… Britannique Langridge, passée donc de la première à la troisième place, pour devenir la dauphine, à 1’16, de Justine Mathieux, victorieuse en 4h03’04.