Senna Deriks, 19 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière de gymnaste, a annoncé la fédération belge de gymnastique mercredi.

Senna Deriks (Gymgroep AS) avait pris part aux Jeux olympiques de Rio en 2016, terminant 56e aux barres asymétriques et 12e du concours par équipe avec l'équipe belge de gymnastique artistique. C'était la première fois depuis 1948 qu'une équipe féminine belge de gymnastique artistique prenait part aux Jeux.

Senna Deriks a également disputé l'Euro 2018 de Glasgow, où l'équipe belge, composée de Nina Derwael, Axelle Klinckaert, Maellyse Brassart et Senna Deriks, avait pris la 3e place de la phase préliminaire. Classée en ordre utile pour disputer la finale, l'équipe belge avait préféré renoncer pour s'épargner avant les championnats du monde 2018 au Qatar.

Le Team Belgym terminait 11e du concours par équipes des Mondiaux de Doha et se qualifiait ainsi pour les Mondiaux 2019 de Stuttgart. En Allemagne, les Belges avaient pris la 10e place des qualifications, décrochant leur qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

C'est le report des Jeux d'un an qui a poussé Senna Deriks à mettre un terme à sa carrière. "Mon regard était tourné vers Tokyo 2020, mon dernier objectif avant de quitter le sport que je pratique depuis quinze ans", a déclaré Senna Deriks sur son compte Instagram. "Le report des Jeux en 2021 à cause du coronavirus était la meilleure chose à faire vu les circonstances. Mais la nouvelle était déchirante. J'ai été traversée par beaucoup d'émotions et de pensées et j'avais besoin de temps pour analyser mes sentiments et revoir mes plans. Après avoir beaucoup réfléchi et discuté, j'ai réalisé que je n'avais plus la même passion et la même motivation pour continuer à m'investir chaque jour dans la gym pour une année de plus. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à mon parcours de gymnaste", ajoute Senna Deriks, qui a obtenu son meilleur résultat en individuel en 2019 avec une 6e place du concours général aux Jeux Européens de Minsk.