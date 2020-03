Un commentaire de Miguel Tasso.

Ce millésime 2020 devait être une grande fête mondiale du sport. On se projetait déjà dans les exploits de Remco Evenepoel lors des classiques cyclistes, dans le sacre des Diables rouges à l’Euro, dans les médailles belges aux Jeux olympiques de Tokyo. On avait soigneusement nettoyé l’écran plasma du salon, préparé le rosé pour être sûr qu’il soit bien frais et organisé les vacances familiales en fonction de l’agenda des héros des stades. (...)