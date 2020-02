Denis Van Weynbergh, le skipper belge a dû se résoudre à l’inéluctable : renoncer à son rêve devenu inaccessible faute de budget suffisant.

Un marin, un bateau, un tour du monde. La simplicité extrême d’un challenge de l’incommensurable. Engagé depuis deux ans dans une course contre la montre pour être au départ de l’Everest des Mers, le 8 novembre prochain, aux Sables d’Olonne, Denis Van Weynbergh, le skipper belge, a dû se résoudre à l’inéluctable : renoncer à son rêve devenu inaccessible faute de budget suffisant.

Les contraintes financières ont eu raison de ses espoirs de participer à la dernière aventure du monde moderne. Il a, temporairement, refermé la fenêtre ouverte sur ses rêves de conquête de l’absolu.

Non, début 2021, après plusieurs mois de navigation, il ne remontera pas le chenal des Sables d’Olonne sous les feux de Bengale d’une arrivée majestueuse et les vivats d’une foule enthousiaste érigeant en héros chaque concurrent, du premier au dernier.

Jeudi, au pied de l’atomium, Denis Van Weynbergh était un homme serein mais néanmoins déçu de devoir renoncer à quelques mois de la quête du graal. “La décision était dure, rude même. Elle sera difficile à digérer mais le chemin fut riche, sincère, profond et enrichissant. Le bon sens marin, c’est aussi de savoir parfois renoncer ou d’attendre le moment judicieux.”

Le budget initial tournait autour du million deux cent mille euros. Une somme élevée, certes ! mais qui n’est rien en comparaison des teams de pointe dont les budgets oscillent entre 10 et 15 millions d’euros. "J’avais réuni un tiers du budget mais à neuf mois du départ, c’est insuffisant pour couvrir les frais jusqu’en novembre prochain. À titre d’exemple, l’assurance du voilier, c’est 120.000 euros par an, un jeu de voiles neuves tourne autour de 180.000 euros… La liste est longue."

Et pourtant tout était bien en place. “En effet, tout était réuni avec un bateau fiable, un skipper motivé, un réel intérêt des médias et un engouement certain auprès du grand public mais si les entrepreneurs montraient un intérêt croissant pour le projet EyeSea sur le Vendée Globe, la majorité hésitait encore à franchir le pas. C’est pourtant un événement qui crée l’émotion et qui suscite un engouement incroyable avec des retombées économiques sans cesse grandissantes. Je ne perds pas espoir d’être au départ de l’édition 2024. Pour le moment, j’essaye d’oublier cette désillusion et je ne sais pas encore quel sera mon programme au cours des prochaines années. J’ignore à ce jour si je garderai le bateau ou si je le revendrai pour naviguer vers d’autres horizons…” Et Denis Van Weynbergh de conclure : "L’homme qui ne tente rien ne se trompe qu’une fois comme le disait Lao Tseu, le père fondateur du taoïsme !”