Dumont, membre du club liégeois le Perron, a participé à deux championnats d'Europe, à Londres en 2016 (éliminée en séries du 100m libre et du relais 4x100m libre dames) et en 2018 à Glasgow (éliminée en séries du 50m libre et des relais 4x200m libre dames, 4x100m libre mixte et 4x100m quatre nages mixte).

En 2017, à l'Euro juniors de Netanya, elle avait décroché l'argent avec le relais 4x200m libre et le bronze avec le 4x100m libre.

Avec un chrono de 25.59, établi à Netanya en 2017, Dumont est la deuxième Belge la plus rapide sur 50m libre, derrière la détentrice du record national Jolien Sysmans (25.37). Sur 100m libre, où elle a signé un record personnel de 55.58 à Anvers en début d'année, elle pointe au troisième rang de tous les temps en Belgique, derrière sa cousine Valentine Dumont (54.90) et Kimberly Buys (55.47).