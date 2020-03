La fédération française de natation (FFN) a officiellement réclamé samedi le report des Jeux Olympiques de Tokyo, au nom de l'urgence sanitaire provoqiée par le coronavirus et de l'équité sportive.

Le président de la fédération française d'athlétisme (FFA), André Giraud juge lui ce report "inéluctable". "Face au caractère international de la crise sanitaire sans précédent" du Covid-19, "le contexte actuel ne permet pas d'envisager sereinement le bon déroulement des Jeux Olympiques 2020, prévus du 24 juillet au 9 août 2020", et qui doivent réunir 11.000 sportifs du monde entier, écrit la FFN après une réunion "en visioconférence" de son comité directeur, qui demande au CIO "d'étudier en toute transparence la possibilité d'un report".

Les mesures de confinement "dans de nombreux pays ne permettent pas de garantir l'équité sportive dans la préparation de cette compétition. En France notamment, les athlètes sont défavorisés par un confinement généralisé qui ne leur permet plus du tout de s'entraîner, et la FFN se doit d'être à leurs côtés soit par l'option du report, soit par l'obtention de conditions d'entraînement décentes qui doivent être alors obtenues par le CNOSF (comité olympique français)", ajoute la fédération, la première côté français à se positionner pour un report. "Il y a des pays où les nageurs continuent de s'entraîner", fait-on remarquer à la FFN.

Vendredi, la fédération américaine de natation, USA Swimming, a exhorté son comité olympique national (USOPC) à demander le report.

"On est persuadés que dans la situation actuelle, on va vers un report, c'est inéluctable", a déclaré le patron de la fédération française d'athlétisme, André Giraud. Pour lui, "il faut maintenant que la décision soit prise, pour sortir les athlètes de la situation de stress et d'inquiétude dans laquelle ils sont", a-t-il ajouté samedi, après une réunion téléphonique avec d'autres présidents de fédération et le président du CNOSF, Denis Masseglia.