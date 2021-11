La crise sanitaire qui se répète inlassablement, les nuits qui s’allongent inexorablement… : la période ne motive pas à l’exercice physique. Bouger reste pourtant essentiel pour une meilleure santé. C’est pourquoi l’Adeps, dans son ambition de développer la pratique de l’activité physique et sportive au sein de la population de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a lancé, à Bruxelles, un projet pilote appelé "Maisons Sport Bien-être" et créé pour accueillir, orienter et soutenir toute personne souhaitant pratiquer, développer ou reprendre une activité.

"Ce projet était déjà dans nos cartons, mais la reprise sportive post-crise sanitaire a rendu sa mise en fonction essentielle", explique Valérie Glatigny, ministre des Sports de la FWB. "Soutenir les personnes qui veulent reprendre une activité physique, et les raccrocher vers une pratique sportive organisée, est l’objectif de cette démarche."

C’est dans un premier temps au sein de quatre communes de la capitale (Auderghem, Bruxelles, Ixelles et Watermael-Boitsfort), via leur centre sportif local reconnu par l’Adeps, qu’ont été lancées, fin octobre à l’ULB, ces "Maisons Sport Bien-être".

"À travers ce projet, nous voulons que toutes les personnes puissent s’épanouir au travers de l’activité physique, en luttant contre le décrochage sportif", explique Yvan Luyten, directeur des centres de Conseil du sport, l’un des initiateurs.

Un bilan de l’opération sera dressé dans un an, avec l’ambition de créer de nombreuses autres "Maisons" à travers la FWB.

"Concrètement, tout le monde qui souhaite se remettre à bouger, par volonté ou besoin, peut s’inscrire à notre projet bruxellois", continue Yvan Luyten. "Nous avons mis sur pied des tests physiques ciblés en rapport avec le public qui se présentera. En fonction des résultats, nous pourrons conseiller puis offrir un suivi personnalisé, ou diriger la personne vers une association locale. On parle bien d’activité physique, et pas nécessairement de pratique sportive organisée, au sein d’un club. Nous ambitionnons de remettre en mouvement le plus de personnes possible, et d’élargir ensuite le projet au-delà de la région bruxelloise. En créant une labélisation, pour répondre à certains critères selon les centres sportifs."

L’Adeps souhaite sensibiliser tous les acteurs locaux à sa démarche, afin qu’ils puissent utiliser ces "Maisons Sport Bien-être".

"Les médecins peuvent par exemple nous envoyer des patients. Nous leur offrirons un suivi. Les CPAS aussi peuvent nous solliciter, car on sait qu’une situation socio-culturelle défavorisée peut être un frein à la pratique sportive. L’un des buts recherchés de notre projet est aussi l’inclusion sociale", précise Yvan Luyten.

Que vous soyez en bonne santé mais désireux de commencer ou de reprendre une activité physique, que vous souffriez d’affections longue durée ou de maladies chroniques qui nécessitent une reprise adaptée et suivie par des professionnels du sport, et quel que soit votre âge, la porte des "Maisons Sport Bien-être" vous est grande ouverte…

"L’Adeps veut placer chaque individu dans des conditions idéales pour faire du sport. Notre volonté est vraiment d’être inclusifs", conclut Alain Laitat, administrateur général du Sport à la FWB.

Lutter contre le décrochage sportif des étudiants

Il n’y a pas d’âge pour passer la porte des "Maisons Sport Bien-être". Le projet de l’Adeps vise d’ailleurs aussi particulièrement les étudiants, et son lancement au sein de l’École des sports de l’ULB, sur le campus du Solbosch, était plus que symbolique.

"Cette action me tient particulièrement à cœur, car elle fait effectivement parfaitement le lien entre deux de mes compétences, les Sports et l’Enseignement supérieur", souligne Valérie Glatigny, ravie.

Deux épisodes importants provoquent parfois un décrochage sportif chez nos enfants : le passage des primaires aux secondaires, et le grand saut vers les études supérieures, lorsque la charge de travail, l’éloignement du domicile, le déménagement en kot… obligent parfois l’étudiant à abandonner sa vie en club. "Dans notre structure, nous pourrons rediriger l’étudiant vers une offre sportive en adéquation avec son nouveau mode de vie. L’université a aussi ce rôle sociétal", pointe la ministre MR.

"Nous ambitionnons aussi de faire passer nos tests physiques aux enfants de nos 6es primaires", explique Yvan Luyten, "et de les suivre pour éviter les décrochages. Une manière de pérenniser notre activité…"

En s’associant avec l’ULB pour son projet pilote bruxellois, l’Adeps bénéficie en sus de l’expertise de son École des sports, et de personnel disponible (moniteurs sportifs diplômés, étudiants en master de kinésithérapie et d’éducation physique…).

Des personnes plus actives pour un monde plus sain

En 2018, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a lancé un "Plan d’action mondial pour l’activité physique". Son but ? Réduire la sédentarité et promouvoir la santé. Une ambition d’ici 2030 : des personnes plus actives pour un monde plus sain. La pandémie de Covid-19 a aggravé le constat dressé par l’OMS : au niveau mondial, 1 adulte sur 5 et 4 adolescents (11-17 ans) sur 5 n’ont pas une activité physique suffisante. Avec des publics pas toujours égaux (les femmes, les personnes âgées, handicapées, malades ou socialement défavorisées…) devant l’offre "sportive".

"Pourtant, une activité physique régulière est indispensable pour prévenir et traiter nombre de maladies, comme les accidents vasculaires, le diabète, les cancers…", souligne Alain Leveque, vice-recteur de l’ULB qui fait partie des acteurs bruxellois du projet pilote de "Maisons Sports et Bien-être" de l’Adeps. "En tant que médecin, c’est une problématique qui me touche. La politique de promotion de la santé de l’ULB, première université belge à avoir reçu récemment le label platinium ‘Campus sain’ de la Fisu (Fédération internationale du sport universitaire), s’inscrit parfaitement dans ce projet de lutte contre sédentarité. Un projet en phase avec notre société."

Les maladies non transmissibles (MNT) sont responsables de 71 % de l’ensemble des décès dans le monde, selon l’OMS. Et lutter pour leur prévention à travers l’activité physique revêt aussi un enjeu économique, en diminuant l’empreinte financière des soins de santé, toujours plus impactant sur les budgets de nos sociétés. Un défi d’utilité publique.

"C’est au niveau des villes que cette démarche est la plus efficace, car c’est là que les responsables ont les moyens de créer des espaces plus sains", a souligné le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS.

C’est pourquoi l’initiative "Maison Sport Bien-être" lancée par l’Adeps au sein des quatre communes bruxelloises, appelée à s’étendre sur tout le territoire, s’inscrit parfaitement dans cet objectif de promouvoir l’activité physique au sein de la population de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour augmenter le nombre de personnes actives pour un monde plus sain…

En pratique

Pour qui?

Les "Maisons Sport Bien-être" sont ouvertes à toutes et tous, quels que soient l’âge, l’état de santé, le milieu culturel et/ou socio-économique. Toutes les personnes désireuses de pratiquer, développer, découvrir ou reprendre une activité physique, de poursuivre leur plan de traitement conseillé par leur kinésithérapeute ou leur médecin.

Combien ?

Moyennant le paiement d’une cotisation forfaitaire de 50 € (montant remboursable par les mutuelles, le CPAS, la commune…), tout citoyen pourra bénéficier des services suivants :

prise en charge individuelle comprenant des tests physiques et psychométriques ;

suite aux tests, orientation vers un programme personnalisé au sein de la "Maison Sport Bien-être" ou vers une association sportive partenaire répondant aux besoins de la personne ;

suivi et réévaluation de chaque personne inscrite tout au long de l’année avec objectif de pérenniser l’activité physique ou sportive ;

carnet de suivi pour assurer la relation avec le milieu médical pour les personnes munies d’une prescription médicale d’activité physique ou sportive.

Quel encadrement ?

Des moniteurs sportifs diplômés et étudiants en master de kinésithérapie et d’éducation physique.

Comment ?

En contactant le CCS de Bruxelles - Adeps.

Centre de Conseil du sport Tél : 02/344.06.03 Email : adeps.ccs.bxl@cfwb.be Groupe Facebook : Maison Sport Bien-être

Les centres sportifs partenaires du projet pilote

Parc sportif des Trois Tilleuls

Avenue Léopold Wiener 60, 1170 Watermael-Boitsfort 02/675.48.99 accueil@parcsportif3tilleuls.be

Avenue Léopold Wiener 60, 1170 Watermael-Boitsfort 02/675.48.99 École de sports de l’ULB

Avenue Buyl 105, 1050 Bruxelles 02/650.21.78 ulbsports@ulb.be

Avenue Buyl 105, 1050 Bruxelles 02/650.21.78 Centre sportif ixellois Albert Demuyter

Rue Volta 18, 1050 Ixelles 02/515.69.11 csi.asbl@gmail.com

Rue Volta 18, 1050 Ixelles 02/515.69.11 Centre Adeps de la Forêt de Soignes

Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem 02/672.93.30 adeps.auderghem@cfwb.be

