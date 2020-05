La prochaine édition de l'Ironman d'Hawaï, initialement prévue le 10 octobre, est officiellement reportée au 6 février 2021.

"Dans le sillage des annulations d'épreuves dans le monde et en observant les inombrables incertitudes liées aux retombées de la pandémie COVID-19, Ironman a officiellement annoncé les Championnats du Monde Ironman et demi-Ironman n'auront pas lieu, comme prévu, cet automne", a annoncé le responsable de l'organisation. "La course aura lieu le 6 février 2021 et la suivante est programmée le 9 octobre 2021. Si vous connaissez l'histoire du triathlon, il y a un précédent. En 1982, il y eut deux épreuves Ironman en février et en octobre, même si la qualification était beaucoup plus restreinte à l'époque", a-t-il ajouté.