Après l’échec de dimanche à Templeuve, Arnaud Démare a magnifiquement rectifié le tir en décrochant son second succès de la saison devant le leader du Tour de Wallonie Caleb Ewan sur la 2e étape. Le coureur Groupama-FDJ n’a pas répété les erreurs de la veille en restant calé dans la roue de l’Australien jusqu’à 100 m de la ligne. "Cette fois-ci, j’étais dans la roue de Caleb Ewan et je savais que j’allais pouvoir le passer avant la ligne", a expliqué le Français.

Démare confirme donc sa brillante forme depuis la reprise : "C’était l’objectif de ramener une victoire du Tour de Wallonie. On fait une deuxième partie de saison très bonne. Je termine deux fois 2e à Burgos et je remporte également Milan-Turin. Gagner ici avec un beau plateau de sprinteur, c’est vraiment bien."

Malgré sa forme, celui qui avait gagné la 4e étape du Tour de Wallonie 2019 à Lierneux ne pense pas au classement général : "Le classement général, ce sera compliqué même si ce mardi, je pourrai peut-être encore me retrouver avec les meilleurs. Mais mercredi, il y aura des ascensions qui sont trop longues et raides."