PRÊTParlez-en avec quelqu’un qui a l’habitude de faire des siestes, il vous dira sûrement qu’il ne s’agit pas d’un caprice mais que cette petite pause en milieu de journée répond au contraire à un besoin irrépressible de sommeil et que, en son absence, il est parti pour des heures de somnolence et une après-midi improductive.

La tentation est grande de rattacher ce coup de fatigue à l’alimentation. En clair, la digestion du repas de midi détournerait vers les viscères une partie importante de la masse sanguine, qui, de ce fait, irriguerait moins le cerveau. Des études ont cependant démontré que lorsqu’on a l’habitude de faire des siestes, ce besoin de sommeil apparaît même sans manger ! On en conclut qu’il ne résulte pas seulement d’un phénomène de redistribution sanguine mais qu’il est révélateur d’autres changements dans les rythmes circadiens, comme les variations de température ou de pression artérielle.

Ces variations seront d’ailleurs d’autant plus marquées qu’on a l’habitude de faire la sieste, créant ainsi une forme de dépendance bien connue de ceux qu’on appelle les "siestards".

Parmi eux, on retrouve un certain nombre de personnes qui exercent des professions dites à responsabilités, patrons d’entreprise, ministres, chefs d’État. Et puis aussi beaucoup de sportifs !

Un athlète sur deux

Chez ceux qui font beaucoup de sport, on remarque un net allongement du besoin de sommeil et les siestes font alors souvent partie de leur quotidien. Au temps de sa gloire, la coureuse roumaine Gabriela Szabo confiait que sa vie n’avait vraiment rien de folichon. Elle était seulement rythmée par les entraînements, les repas et les siestes. Elle n’est pas la seule. Au total, on estime que la moitié des membres de l’élite sportive sont des siestards. C’est déjà beaucoup et il semble que cette proportion augmente avec le niveau.

Est-ce pour répondre à un accroissement des charges de travail ? Possible. Mais il se pourrait aussi que ce soit une question de temps. Pour un sportif amateur, il est compliqué de gérer ses différents impératifs tout en s’accordant un peu de temps de repos au cours de la journée. Les sportifs professionnels de très haut niveau n’ont pas ce problème. En dehors du sport, ils n’ont pas d’autres obligations et disposent donc de plus de temps pour dormir.

Un petit somme salvateur

Les coureurs à pied tirent-ils réellement profit de cette pause dodo au milieu de la journée ? La réponse dépend beaucoup de la durée et de la qualité du sommeil lors de la nuit précédente. Cela a été démontré par une étude qui consistait à restreindre à quatre heures seulement le sommeil nocturne d’une série de sprinters. Ensuite, on comparaît leurs performances chronométriques sur 20 mètres après les avoir divisés en deux groupes : ceux qui avaient eu droit à une sieste de trente minutes en début d’après-midi étaient alors nettement meilleurs que ceux qui en avaient été privés. Il semblerait donc que la sieste soit tout à fait capable de rééquilibrer le rythme d’un sommeil qui est fréquemment perturbé chez les sportifs assidus (stress, voyage, entraînements). Dans ce cas-là, la sieste constitue une bonne solution, principalement dans les sports qui nécessitent un maximum de réactivité. Pour les sports d’endurance, l’intérêt de la sieste est différent, comme on peut le découvrir dans un article consacré à ce sujet dans le Zatopek actuellement en kiosque.