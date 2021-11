La skipper d’Initiatives Cœur a pris le départ de sa 7e Jacques Vabre avec des objectifs mesurés et les enfants malades en toile de fond.

Nombre d’amoureux du grand large ne peuvent abstraire les images de Samantha Davies se balançant sur son bateau au rythme de la musique rock lors de son premier Vendée Globe, en 2008, au passage des 40es rugissants. Ce moment instantané est gravé dans les mémoires et a mis en lumière la fraîcheur de ce petit bout de femme qui avait enflammé les foules, soufflant un vent de spontanéité sur le monde de la voile. Treize ans plus tard, la native de Portsmouth, engagée pour la 7e fois sur la Transat Jacques Vabre, exhale toujours ce parfum mélangeant la passion et la performance teintée de simplicité.

À quelques heures du départ sur Initiatives Cœur, "Sam" Davies répond aux questions avec la même ferveur que lors de ses débuts, à 20 ans, sur la Solitaire du Figaro, la sagesse en plus, le fruit d’un quart de siècle de navigation sur tous les océans du globe. Un calme olympien qui ne masque pas son approche professionnelle de la course.

(...)