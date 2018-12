La réforme prévue du régime fiscal préférentiel dont bénéficient les clubs et les sportifs professionnels aurait un lourd impact sur le secteur événementiel et les festivals, rapportent L'Echo et De Tijd vendredi.

La réforme visant cette niche fiscale est sur la table du gouvernement depuis le scandale de fraude dans le football belge. Toutefois, d'autres disciplines sportives moins exposées ont peu à peu pris conscience des conséquences possibles des premières propositions de réforme. Leur crainte: qu'un "cocktail toxique d'indignation publique suscité par le régime généreux dont bénéficient des vedettes millionnaires et d'élections imminentes mène à des interventions irréfléchies".

Selon Dries Smets, agent de Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert et Julian Alaphilippe, une suppression de ces avantages fiscaux mettrait directement en péril une équipe cycliste comme Lotto-Soudal.

D'autres sports "mineurs" comme le basket, le volley et le hockey, dont les recettes sont très largement inférieures aux montants qui ont cours dans le football, seraient également menacés. Les propositions auraient aussi de lourdes conséquences pour l'industrie des festivals et du divertissement, car les artistes, dj ou sportifs de haut vol étrangers seront aussi plus onéreux.