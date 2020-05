D'abord étendue jusque fin avril puis fin juin, la suspension des compétitions ITTF de tennis de table a été prolongée jusqu'au 31 juillet à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé la fédération internationale samedi après une réunion virtuelle de son Comité exécutif vendredi.

Toutes les compétitions ITTF et les activités nécessitant des déplacements internationaux sont suspendues jusqu'au 31 juillet, et tous les classements ITTF sont gelés depuis le mois de mars. Le sort des championnats du monde de tennis de table par équipes, déjà reportés à deux reprises, devrait être décidé au mois de juin. L'événement le plus important de la saison est désormais prévu du 27 septembre au 4 octobre à Busan, en Corée du Sud. La prochaine réunion est prévue le 2 juin.