Les émissions de téléréalité permettent à certains sportifs de vivre des défis de taille ou la mise en lumière pour une période plus ou moins longue. Avec certains risques…

Dans un monde où la moindre astuce de mise en lumière ou de promotion est appréciée par les sportives ou sportifs, la téléréalité est de plus en plus un moyen de faire le buzz, qu’on parle d’un athlète au-delà de ce qu’il peut produire sur un terrain. Si certains deviennent parfois la risée du web ou s’attirent les foudres de leurs détracteurs sur les réseaux sociaux, d’autres profitent de cette lumière pour renforcer leur popularité et tentent le phénomène.

(...)