À quelques jours de son combat face à Roy Jones Jr, il affiche 97 kg et un corps d’athlète.

Un peu plus de six mois après avoir officialisé dans une interview son souhait de disputer un ou plusieurs combats exhibitions, l’Américain Mike Tyson s’apprête à remonter sur le ring, ce samedi, au Staples Center de Los Angeles. Le regard à peine moins noir qu’à la belle époque où il régnait sur la catégorie reine des poids lourds, dont il fut le plus jeune champion du monde à l’âge de 20 ans 4 mois et 23 jours, celui que l’on a surnommé Iron Mike, catalogué "homme le plus méchant de la planète", affiche aujourd’hui une silhouette impressionnante pour un homme de 54 ans ayant en outre connu bon nombre d’excès. Tyson a révélé qu’il avait compté jusqu’à 172 kg (pour 1,78 m) il y a quelques années. "J’étais si plein de drogues et de mauvaise cocaïne que je pouvais à peine respirer. J’avais une pression artérielle tellement élevée que j’en serais mort", avoue-t-il.