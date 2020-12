Bravo et merci ! Lors d’un témoignage émouvant chez nos confrères de RTL-Tvi au micro de Serge Vermeiren, la triathlète belge, championne du monde, Alexandra Tondeur a laissé parler son cœur. Oui, elle vient de traverser une zone de burn out. Elle qui se farcit des heures et des heures d’entraînement en piscine, à vélo et à pied n’avait plus envie de bouger, ne pouvait plus bouger. C’est son corps qui a dit stop, mais l’ordre venait de la tête.

