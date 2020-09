Petit coup de tonnerre : la triathlète Alexandra Tondeur, championne du monde (longues distances) et d'Europe (moyennes distances), évoluera dorénavant sous les couleurs du RFC Liège Athlétisme.



Celle qui est par ailleurs double-lauréate des 20 Km de Bruxelles (2018 et 2019) et qui présente une référence chronométrique relevante sur marathon (2h40.29), quitte donc le CABW pour rejoindre un club où figurent déjà quelques grands de l'athlétisme belge actuel comme Nafissatou Thiam et Soufiane Bouchikhi.



Au-delà des interclubs et du port du maillot sang et marine, Alexandra Tondeur, titulaire d'un master en Sciences de la motricité à l'Université Catholique de Louvain, mettra également son énergie dans deux projets porteurs:

La création d'un nouveau club de triathlon «RFCL » en travaillant avec le Mosan (natation) et le Pesant (cyclisme).

La mise en place d'un centre d'excellence du triathlon (du sport en général, en fait), avec imbrication de toutes les forces vives (techniques, médicales...) susceptibles de tirer les sportifs et leurs performances vers le haut. Un centre où l'on retrouvera le D. Kaux (CHU et Université de Liège), ainsi que le professeur Bénédicte Forthomme, fille de l'ancien président du RFCL.