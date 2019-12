Trois Belges figurant parmi les seize meilleurs mondiaux s’alignent ce vendredi, à Moscou.



Fameux rendez-vous, ce vendredi, à Moscou, pour trois Belges engagés dans la course à la qualification olympique. La capitale russe accueille, en effet, la finale du Grand Prix, réservée aux seuls seize meilleurs mondiaux dans chaque catégorie, quatre masculines et quatre féminines. Et trois Belges, donc, figurent parmi les heureux élus à cette compétition, au terme d’une longue saison, à savoir Jaouad Achab, Si Mohamed Ketbi et Raheleh Asemani alors que Mourad Laachraoui, malade, a dû déclarer forfait.

(...)