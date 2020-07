'The DreamMaker', qui découvrait Milton Keynes, a écrit l'un des plus importants tournois de darts (fléchettes) de son histoire. Le World Matchplay ainsi que la Coupe du monde et la Premier League forment la Triple Couronne, les trois tournois les plus prestigieux.

Grâce à sa victoire, Van den Bergh obtenu un chèque de 150.000 livres (165.000 euros).

Samedi, Van den Bergh s'était qualifié pour la première fois pour la finale d'une épreuve majeure en battant l'Anglais Glen Durrant (PDC-15), trois fois champion du monde de la BDO (2017-2019), par 17-15.