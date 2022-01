Au sommet de sa gloire, et encore bien après, l’Australien a lutté contre la dépression.

Le 16 septembre 2000, Ian Thorpe n’a pas encore 18 ans lorsqu’il s’installe sur le plot du centre aquatique de Sydney au départ de la finale du 400 m libre. À domicile, dans un pays où le sport est élevé au rang de religion, l’Australien de 1,96m, aux allures d’ado un peu gauche en dehors des bassins, doit faire face à une pression monstre. Mais ce phénomène de précocité, aux mains et aux pieds démesurément grands, n’en laisse rien paraître et il remporte le titre grâce à un nouveau record du monde (3.40.59). "Ce jour-là, j’ai réalisé mon rêve d’enfant de devenir champion olympique", explique l’intéressé.

Cette médaille d’or, rapidement couplée à celles remportées avec les relais 4 x 100 m et 4 x 200 m libre lors de la même édition, sera la première d’une série de neuf médailles (dont cinq en or, un record pour un Australien) en deux participations aux JO. Même si l’avènement de Michael Phelps est proche, Ian Thorpe, certes devancé par Peter van den Hoogenband sur 200 m lors d’un duel épique, est alors considéré comme le meilleur nageur au monde. Son statut de star internationale, renforcé par ses exploits à Sydney, font de lui l’un des sportifs les plus prisés par les sponsors, les médias et les fans.