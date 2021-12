L'Autre Regard de Miguel Tasso.

Honnêtement, on n’est pas sûr que la situation empêche les hauts dignitaires de Pékin de dormir du sommeil des braves. En attendant, voilà le régime chinois montré du doigt à la fois sur les scènes sportive et diplomatique. Après la suspension, par la WTA, des tournois du circuit féminin suite à l’affaire Peng Shuai, voilà que les États-Unis ont officialisé un boycott diplomatique pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, à Pékin.