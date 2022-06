Il est midi et les dériveurs regagnent la terre ferme après une matinée nautique sur le lac de la "Plate Taille". Par équipage de deux, les élèves rangent leur embarcation en file indienne sous le regard des moniteurs. Leur stage touche à sa fin, en ce jeudi du mois de mai, et ils se débrouillent particulièrement bien.

Au vu de leurs visages rayonnants, ils ont pleinement profité des superbes installations du fameux centre sportif Le Cierneau, à Froidchapelle, l’une des heureuses communes entourant les lacs de l’Eau d’Heure. Géré par l’ASBL du même nom, le site naturel est d’une… immense beauté.

"Il a une taille de 1 800 hectares et est composé d’un tiers d’eau, d’un tiers de forêt et d’un tiers de prairie !" précise Olivier Vandresse, directeur du centre Adeps depuis 2019, mais présent comme chef d’activités depuis 2000. "Les lacs sont nés de la construction des barrages sur l’un des affluents de la Sambre dans les années 1970. On a dû attendre trois ans pour les remplir complètement. À l’époque, l’eau montait la nuit et descendait le jour pour l’approvisionnement de la Sambre et pour la production d’électricité dans la région. Mais cette production a beaucoup évolué et, aujourd’hui, le niveau d’eau varie indifféremment le jour et la nuit. Le nom de ‘Eau d’Heure’ viendrait du fait, qu’à l’époque, la rivière pouvait déborder en une heure à peine."

Construit au bord du lac de la "Plate Taille", le centre sportif Le Cierneau date de 1985 avec un premier bloc qui abrite aujourd’hui le restaurant avec sa cuisine ainsi que la conciergerie. Les hangars abritant les bateaux ont été érigés au début des années 1990 tandis que les bâtiments abritant une partie de l’internat, les bureaux ainsi que les salles de cours datent de la fin des années 1990. Le hall sportif, un partenariat avec l’ASBL "Lacs de l’Eau d’Heure", a été mis en œuvre en 2015.

Dériveur, catamaran et planche à voile

"Entre-temps, on a également construit le bâtiment d’hébergement principal en 2010. Il a une capacité exacte de 77 lits, répartis en trois ailes qu’on peut facilement surveiller d’un point central. Nous disposons ainsi d’un total de 145 lits. Nos activités sont, en effet, organisées à 99 % en internat, ce qui s’explique par la géolocalisation de notre site. Le lac de la ‘Plate Taille’, dont les dimensions approximatives sont 3,5 km sur 1 km et, au centre, 45 m de profondeur, bénéficie d’une bonne réputation pour sa qualité de l’eau."

Il va de soi que les activités nautiques sont l’essentiel de l’offre sportive de ce magnifique centre Adeps qui emploie une trentaine de personnes.

"Nous organisons trois types d’activité : le dériveur, le catamaran et la planche à voile. Pour chacune, nous avons des filières de progression, étant donné que nous exigeons que les enfants ou adolescents sachent nager avant de les lancer sur l’eau. La période de ces activités va de fin mars à début novembre. Mais Le Cierneau est plus qu’un paradis nautique ! Avec la construction du hall sportif, en 2015, nous proposons de nombreuses disciplines comme les sports d’équipe, mais aussi la découverte de l’escrime, du tir à l’arc et du trampoline. Nous disposons d’un dojo de 200 m2 pour les arts martiaux et d’une salle de mise en condition physique."

Sans compter le magnifique Ravel pour rouler, courir ou même marcher. Le tour du lac de la "Plate Taille" mesure quelque 17 km, celui des lacs de l'Eau d'Heure environ 60 km !

Concrètement, les écoles arrivent le lundi matin et participent à leur première activité aquatique, dépendant bien entendu du vent, à 14 h, et elles quittent les lieux le vendredi, en début d’après-midi.

"Les écoles viennent en période scolaire, généralement, les secondaires pour les activités nautiques, les primaires pour les autres. Mais il y a également les vacances, où le centre Adeps est ouvert à toutes les personnes désireuses de s’offrir un stage. Elles peuvent être des particuliers, en famille, voire des clubs ou des fédérations sportives. Les séjours ici sont très prisés, notamment pendant l’été."

Une attention particulière est portée sur la sécurité avec des normes strictes !

"Les planches à voile, dériveurs et catamarans sont encadrés par des bateaux à moteur, avec radio à bord, en contact permanent avec le centre. Les activités nautiques dépendant beaucoup du vent, nous proposons également la découverte du kayak, mais hors programme de stage. Dans ce cas-là, nous improvisons."

Un dernier "détail" du centre, cher à Olivier Vandresse : la qualité de la nourriture, reconnue excellente…

Centre Adeps Le Cierneau

Lacs de l’Eau d’Heure

Rue de Cierneau, 4

6 440 Froidchapelle

Tél. : 071 64 10 10

adeps.froidchapelle@cfwb.be

La Sapinette, à Mons, et d'autres aussi...

Le Cierneau n’est pas le seul centre Adeps à proposer des activités nautiques ! Il y a celui de La Sapinette, à Mons, plus axé sur la découverte, l’initiation. Mons héberge également deux centres de formation, ceux des fédérations de gymnastique (FFG) et de tennis (AFT), dont sont issus plusieurs sportifs de renommée internationale… Les sports nautiques sont aussi proposés à La Marlette (Seneffe) avec, surtout, l’aviron, au Grand Large (Péronnes) ainsi qu’aux centres Le Liry (Chiny) et Les deux Oûtes (Engreux) avec le kayak, qu’on peut pratiquer à… Anderlecht, même si ce n’est pas l’activité principale de cette plus "petite" infrastructure.