Ce dimanche, pour la deuxième manche des playoffs, Roulariens et Maaseikois se retrouvent une quatrième fois cette saison après deux rendez-vous en EVL et la finale de la Coupe de Belgique remportée pour la sixième fois consécutive par Roulers fin février. Avec deux victoires sur son plus grand rival sur les trois confrontations, Maaseik part-il pour autant favori ? Pas forcément.

“Il suffit de voir la finale de la Coupe de Belgique remportée par Roulers. Il n’y a pas eu de débat”, lance François Lecat, joueur d’Alost, équipe qui a loupé sa saison en ne terminant pas dans le Top 4, qualificatif pour ces playoffs. “Quant à Haasrode et Menin, je doute qu’ils puissent rivaliser pour le titre même si, évidemment, l’incertitude fait la beauté du sport.”

Le week-end dernier, lors de la première journée de ce “final four” les deux favoris ont déjà marqué leur territoire, en remportant 3-0 leur premier duel (Roulers contre les Louvanistes, Maaseik à Menin)…

