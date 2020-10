Neuf athlètes de haut niveau, représentées à Tubize par la basketteuse Ann Wauters et l’athlète paralympique Gitte Haenen, se sont regroupées sous la dénomination "Game Changers". Avec la task force du COIB "Women & Sports", elles vont s’atteler à développer une stratégie en faveur du développement du sport féminin et d’un égal traitement des femmes et des hommes dans le sport de haut niveau, permettant également à toutes et à tous d’avoir accès aux postes à responsabilités.

"En tant qu’athlète et femme, je considère qu’il est très important de pouvoir avoir accès aux fonctions d’encadrement, comme coach, officiel, ou administratrice", a expliqué Ann Wauters. "Nous devons absolument accroître la visibilité des femmes, les encourager à jouer un rôle actif en leur donnant les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs avec pragmatisme et succès."