La situation en Italie menace son championnat WBA Interim programmé le 27 mars à Vérone.

Ces derniers jours, la propagation du coronavirus dans le nord de l’Italie a considérablement bouleversé le calendrier sportif. Le football, le rugby, le ski alpin et le volley-ball ont ainsi été impactés mais la boxe n’a pas été épargnée elle non plus.

