La situation ennuie les uns et énerve les autres… Tout comme les compétitions, il n’y a plus de contrôles antidopage ! Que ce soit en Belgique ou à l’étranger, en Russie surtout, nation déjà mise au ban du sport international. Les États-Unis ont, eux, inventé les tests à distance (par la poste !) sur base volontaire, idée à laquelle ont adhéré les athlètes Noah Lyles et Allyson Felix ainsi que la nageuse Katie Ledecky. Mais quelle crédibilité accorder à cette initiative ? En Belgique, le laboratoire de Gand (l’un des trente assermentés à travers le monde…) n’a plus reçu aucun échantillon, d’urine ou de sang, depuis le 30 mars en raison de la crise sanitaire. Directrice de l’Organisation nationale antidopage (Onad) depuis 2003 ("le 24 janvier", précise-t-elle), Anne Daloze a accepté d’expliquer son point de vue sur cette situation peut-être inquiétante.



(...)