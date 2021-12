Contrariée par la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie de signature des contrats Adeps par nos sportifs de haut niveau ne s’est pas déroulée comme prévu ce jeudi. À la réunion s’est substituée une visioconférence au cours de laquelle l’Administration générale du Sport a mis l’accent sur certains points la liant aux sportifs appelés à parapher leur convention de manière individuelle dans les prochains jours. Ils sont donc 66 à bénéficier de ce fameux contrat de travail tout à fait ordinaire offrant un revenu, mais aussi un statut social.

Parmi eux, quelques habitués comme Nafi Thiam, John-John Dohmen et Charline Van Snick, pour l’athlétisme, le hockey et le judo, les trois disciplines les mieux représentées, mais aussi Jaouad Achab (taekwondo), Chloé Caulier (escalade), Alexandra Tondeur (triathlon), Armand Marchant (ski alpin) et nos meilleurs handisportifs. Tous sont engagés par l’Administration et détachés auprès de leur Fédération, troisième signataire. L’objectif de la réunion était le rappel des droits et des devoirs de toutes les parties.