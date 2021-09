Conseiller à l’Administration générale du sport, Marc Xhonneux s’inquiète très fort pour la rentrée. Dans les clubs, la crise-COVID a impacté le volontariat.

L’heure de la rentrée sportive a sonné pour les fédérations et dans les clubs francophones. Un moment très attendu par de nombreux pratiquants, dont le quotidien a été sérieusement affecté par la crise sanitaire depuis mars 2020. Sur base des chiffres communiqués par les fédérations, le secteur du sport organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles a perdu 35 434 membres, soit en moyenne 4,82 %. Mais, en ce début d’année… scolaire, l’Adeps s’attend à un rush.

"Les gens ont besoin de retrouver une activité sportive et sociale alors que, dans certains sports, comme le hockey, les Jeux de Tokyo ont un effet accélérateur au niveau des affiliations, ce qui devrait nous permettre de revenir au niveau d’avant Covid-19, même s’il y aura forcément des disparités !" lance Marc Xhonneux, conseiller stratégique à l’Administration générale du sport.

Marc, comment voyez-vous cette rentrée sportive ?

"Pour être honnête, je l’appréhende un peu parce que je me demande si nous aurons assez de bénévoles pour encadrer tous ceux qui veulent retrouver une activité sportive régulière en club. Ce n’est pas un secret : le monde sportif a énormément souffert de la crise sanitaire. Mais aujourd’hui, je sens que les gens ont besoin de renouer avec un lien sportif et social. Et, en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons besoin de beaucoup de monde pour s’occuper d’eux, ceux qu’on appelle communément les bénévoles ou volontaires."

(...)