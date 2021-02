La Fédération belge (URBH) l'a annoncé vendredi. Comme le protocole "sport" des autorités fédérale dans la lutte contre le coronavirus est valable jusqu'au 1er mars, le coup d'envoi de la saison ne peut avoir lieu à la date prévue.

La fédération précise que le calendrier reste tel quel pour "garantir les réservations des salles". Les prochaines rencontres programmées sont annulées jusqu'à la prochaine communication de l'URBH. Celle-ci communiquera dès "qu'une certitude sur les nouvelles mesures sera envisagée". Pour déterminer le week-end potentiel de reprise, l'URBH tiendra compte des différents délais de préparations en groupe et avec contacts. Ainsi, le championnat commencera dès que possible pour les mois de 13 ans. Les délais seront de deux semaines pour les jeunes de 14 à 16 ans, de trois semaines pour les moins de 18 ans et de trois à quatre semaines pour les seniors.

"En pratique, cela signifie que nous dépendons des conditions de reprise du handball en groupe et avec contact", souligne l'URBH. "Dès que cette deécision sera annoncée par les autorités, il faudra toujours respecter les 3 semaines de préparation préconisées en groupe et avec contact! Les semaines précédant l'entraînement avec contact et en groupe (2-3 semaines) peuvent être considérées comme une préparation physique, et cela peut se faire sans contact/en petits groupes/etc..."

L'URBH. a toujours l'intention de faire disputer les finales de la Coupe de Belgique féminine et masculine le samedi 8 mai à Hasselt.