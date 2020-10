La Belgique est décidément un drôle de pays ! Pas seulement sur le plan politique, où elle a dû attendre 493 jours après les élections pour avoir son gouvernement, mais aussi au niveau sportif, avec ses "transferts" du Nord au Sud ou vice versa…

Ce mercredi, quatre taekwondoïstes (et non des moindres !) ont décidé de franchir la frontière linguistique pour poursuivre leur carrière en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au pied du podium en 2016, aux Jeux de Rio, Jaouad Achab et Raheleh Asemani ont emmené avec eux Badr Achab, le jeune frère de Jaouad, et Indra Craen, la récente épouse de l’actuel n°1 mondial en -63 kg et seul qualifié jusqu’ici dans son sport pour Tokyo 2021.

Si ce passage d’une communauté à l’autre a suscité un vif émoi dans le petit monde du taekwondo, ce n’est pas la première fois que des sportifs belges passent ainsi d’un côté à l’autre. L’idée n’est pas ici de recenser tous les cas, ni toutes les situations qui ont conduit des athlètes, judokas, nageurs, voire skieurs, à chercher à voir si l’herbe est plus verte ailleurs, mais de savoir pourquoi ils ont entrepris cette démarche, assez rare.