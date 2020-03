Le foot à l'écran: "Coup de tête", quand le foot d’en bas est au plus haut

Coup de tête: encore et toujours l’un des meilleurs films sur le football, 41 ans après sa sortie en salle.

Mettre d’accord les footeux et les cinéphiles avec une comédie française, c’est possible. Le réalisateur Jean-Jacques Annaud l’a prouvé il y a… 41 ans avec Coup de tête. Un film qui n’a pas connu un grand succès dans les salles (902 144 entrées) mais qui est devenu culte au fil des années des rediffusions à la télé.

Le pitch : François Perrin (Patrick Dewaere) évolue dans le club de Trincamp (nom inventé qui rend hommage à Guingamp qui sortait d’une épopée en Coupe de France). Tous les joueurs travaillent (fictivement) aussi à l’usine. L’un comme l’autre sont gérés par le président Sivadière. Lors d’un entraînement, Perrin bouscule Berthier, la star du club. Il est renvoyé de l’équipe puis de l’usine. Il finit même par être chassé du café de supporters. Il veut quitter la ville mais est accusé, à tort, de viol. Il est envoyé en prison mais en sort deux mois plus tard pour aider l’équipe, décimée par un accident de car, en Coupe de France…

L’anecdote : pour tourner les rares scènes de match, Annaud a besoin d’un stade et d’un public. Il ne connaît pas grand-chose en foot et opte pour Auxerre, qui reçoit Troyes. À l’époque, l’AJA est encore un tout petit club qui n’a pas entamé sa glorieuse marche en avant jusqu’au sommet du foot français. Un heureux hasard pour le réalisateur qui avait aussi utilisé les services du coach local comme conseiller technique, un certain Guy Roux. Un inconnu à l’époque. L’homme au bonnet est d’ailleurs crédité au générique du film.

Notre avis : les joies et les vices du foot amateur sont magnifiquement distillés tout au long du film. Avec en prime une BO restée mythique. Le football n’est finalement qu’un prétexte mais il est remarquablement utilisé. Avec des punchlines qui pourraient toujours être utilisées aujourd’hui. Comme celle, savoureuse, du propriétaire de l’usine : "J’entretiens 11 imbéciles pour en calmer 800 qui n’attendent qu’une occasion pour s’agiter."

La cote : 9/10

Disponible: en DVD