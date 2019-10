Vous êtes un fan de football ? Vous aimez pratiquer le vélo ? Cette discipline est faite pour vous ! Le cycle-ball est une pratique encore peu connue en Belgique, qui se développe en Flandre mais, pour l’heure, inexistante en Wallonie. Ce sport atypique est proche du football mais joué sur des vélos et opposant des équipes composées de deux cyclistes seulement. Une mi-temps dure environ 7 minutes. La balle ne peut être contrôlée que par le vélo ou la tête, à part pour le gardien de but qui, dans sa zone de but, peut arrêter le ballon avec ses mains. Les joueurs frappent la balle avec leurs roues avant.

Lorsqu’un joueur pose le pied au sol, il est considéré comme hors-jeu et doit faire un tour derrière sa ligne de but pour revenir en jeu. Les autres règles sont semblables au foot avec les coup-francs, les penaltys, les touches.

Ce sport n’est pas récent puisqu’il a été créé en 1893. Les premiers championnats du monde se sont tenus en 1929. Depuis lors, la pratique s’est popularisée dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie. Chez nous, la discipline était pratiquée dans les années 80-90 avant de s’essouffler. Aujourd’hui, elle est pratiquée principalement en Flandre, à Genk, Beringen mais également à Gand et Ypres. C’est dans ces quatre villes que l’on retrouve les seuls clubs belges. Au total, quelque 60 adhérents pratiquent cette discipline spectaculaire.

Un championnat de Belgique se déroule chaque année et la finale aura lieu ce samedi à Beringen. "Trois épreuves préliminaires se déroulent au mois de mars, de mai et de septembre", explique Jonas Quintyn, président de l’association belge de cyclisme. "Le championnat d’Europe est organisé chaque année dans le courant du mois de juin et les championnats du monde se tiennent à Bâle en Suisse du 6 au 8 décembre. Les derniers championnats du monde se sont déroulés au Country Hall de Liège en novembre 2018. C’était la première fois que la Belgique organisait cette épreuve depuis 1986 et depuis 1957 pour la Cité Ardente."

Bien que cette discipline compte encore peu d’adhérents en Belgique, les supporters répondent présent en masse afin d’encourager les sportifs. Il faut dire que le cycle ball est un sport plaisant à regarder. "C’est une discipline très spectaculaire. La durée des matchs est assez courte mais c’est extrêmement intense, le ballon circule très vite et cette pratique allie stabilité, technique et vitesse. De nombreux buts sont marqués à chaque rencontre, plus qu’en football, et la tension est toujours à son comble", poursuit Jonas Quintyn. "Lors des grands tournois, il y a toujours énormément d’ambiance dans les gradins, à l’instar des matchs de football. Ainsi, nous attendons quelque 3 000 spectateurs pour la finale du championnat du monde qui se tient ce samedi."

Si la pratique n’est pas encore développée chez les femmes, cela pourrait bien évoluer à l’avenir. La fédération internationale de cycle-ball envisage en effet d’organiser un championnat européen féminin durant l’année 2020.