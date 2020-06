Ce mix du football et du golf rencontre un franc succès, notamment chez les anciens joueurs qui ont dû faire face à des blessures.

"Mes genoux ne me permettent plus d’enchaîner les matches", explique Davy Rasking, le président de la Fédération belge de la discipline. "Il me fallait donc une autre activité. C’est de cette manière que j’ai eu la chance de découvrir ce nouveau sport."