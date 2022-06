Le Français Arthur Serrières a remporté la 6e édition du Xterra Belgium qui avait lieu samedi à Beez (Namur). Originaire de Montpellier, Arthur Serrières signe son deuxième succès d'affilée sur la manche belge du Xterra, équivalent de l'Ironman en cross-triathlon.

Venant à bout des 1.500 m de nage en Meuse, 32 km de VTT et 10 km de trail en 2h 27min 22s, il a devancé son compatriote Maxim Chané d'un peu plus de deux minutes en faisant la différence sur la partie course à pied. Le premier Belge est Sébastien Carabin, qui complète le podium.

Chez les dames, la victoire est revenue à l'Italienne Marta Menditto (2h 55min 5s) devant la Britannique Daisy Davies et l'Autichienne Carina Wasle.