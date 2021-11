Deux mois et demi après un show réussi au Claridge, Yassine Maatala (Only One Sports Management) et son équipe investissent à nouveau la salle d’événements bruxelloise ce vendredi pour un nouvel événement pugilistique de qualité avec public. "Nous suivrons le Codeco de ce mercredi avec un peu d’appréhension, c’est normal, mais en attendant nous tâchons de rester positifs et nous continuons à travailler d’arrache-pied malgré l’un ou l’autre petit contretemps", indique la cheville ouvrière de l’événement.

Parmi ceux-ci, la défection de l’Américain Devin Vargas - qui aurait dû monter sur le ring face à "Big Joe" Tambwe Djeko (17-3-1) - a contraint Yassine Maatala à trouver rapidement une alternative. "L’identité de son opposant sera connue dans les prochaines heures", indique l’organisateur, qui espère voir son poids lourd se relancer et retrouver du rythme après sa défaite en mars face à Tony Yoka.