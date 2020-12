La fédération a proposé la reprise du championnat de D1 futsal dès le 8 janvier prochain. Mais les conditions qui entourent cette nouvelle ne plaisent pas à la majorité des clubs concernés.



Plusieurs mesures sont fort critiquées. Notamment le fait que les clubs, vu les circonstances sanitaires, devront accepter d'évoluer sans public, donc sans aucune rentrée financière. Ils devront aussi soumettre leurs joueurs à plusieurs tests Covid-19. Le plus compliqué ? Il n'y aura pas de playoffs...



"Aligner des jeunes pour survivre"

À l'exception des candidats au titre, le championnat n'aura donc plus un grand intérêt. D'ailleurs, 8 clubs (sur les 12 concernés) ont envoyé une lettre à la Fédération pour s'opposer à cette proposition, dont six néerlandophones et deux francophones. "Comment voulez-vous faire pour continuer à payer dans ces conditions", explique plusieurs responsables. "On va devoir sortir des frais, sans le moindre sponsors et sans le moindre spectateur..."

Un entraîneur, lui, explique : "pour les clubs dont le championnat n'a plus le moindre enjeu, autant aligner les espoirs pour réduire les frais. C'est sans aucun doute, le seul moyen de s'en sortir."