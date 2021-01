Kevin, Jonathan et Dylan Borlée, ainsi que Camille Laus et Hanne Claes ont rejoint l'aile néerlandophone de la ligue d'athlétisme. L'annonce avait fait grand bruit le mois dernier.

Mercredi, le nom des bénéficiaires des contrats de sportifs d'élites côté flamand en athlétisme a été dévoilé et passe de trois à huit. Bashir Abdi, Isaac Kimeli et Thomas Van der Plaetsen ont vu leur contrat prolongé pour 2021. Ils sont rejoints par les athlètes du groupe Borlée.

Le contrat d'Hanne Maudens, à mi-temps comme étudiante, n'est pas prolongé de par son passage de l'heptathlon au 800m. Les contrats de Ben Broeders et Paulien Couckuyt sont eux par contre prolongés.

Les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée, ainsi que Camille Laus et Hanne Claes évoluent depuis le 1er janvier sous l'égide de Sport Vlaanderen et de la ligue flamande d'athlétisme (VAL) et non plus sous celles de la Ligue francophone (LBFA) et de l'ADEPS.