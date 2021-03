Le handball met sur pied un championnat de Belgique avec six équipes du 17 avril au 5 juin Autres sports Belga Il y aura bien un championnat de Belgique de handball chez les messieurs cette saison, a annoncé la fédération belge vendredi. © Reporters

La formule a été raccourcie et se déroulera du 17 avril au 5 juin avec six équipes pour désigner le champion de Belgique 2021 et délivrer les billets européens.



Les six équipes, celles qui évoluent en BENE-League - Achilles Bocholt, Sporting Pelt, Hubo Initia Hasselt, HC Visé BM, Tongres et HC Atomix - seront réparties en deux groupes de trois. Les deux premiers joueront une finale croisée par poule, puis le vainqueur de chaque finale croisée se disputera le titre national à Hasselt, en match unique, le 5 juin. Un duel sera organisé aussi (en aller retour) avec le troisième de chaque poule pour déterminer les places 5 et 6 et distribuer les strapontins européens. Il n'y aura bien sûr pas de descendants.



La répartition des poules est basée sur le classement final de la saison de compétition régulière de la BENE-League 2019/2020. La poule 1 est composée d'Achilles Bocholt, Sporting Pelt et Hubo Initia Hasselt. La poule 2 se compose du HC Visé BM, Tongres et HC Atomix.



Le président de la fédération belge de handball, Jean-François Hannosset s'est dit soulagé de pouvoir proposer une formule de compétition malgré la crise sanitaire qui a annulé les compétitions en Belgique ainsi que la BENE-League et au terme d'une année difficile pour son sport. Le handball a perdu en effet son statut de sport d'élite côté néerlandophone et la Belgique a dû renoncer aux rencontres de qualifications pour l'Euro 2022.



Cette compétition doit encore obtenir l'aval de Sport Vlaanderen et de l'ADEPS en matière de protocole sanitaire.