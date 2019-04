Au Mondial de duathlon, disputé à Pontevedra, le Gantois de 29 ans a décroché la médaille de bronze en élites tandis que le Brabançon de 23 ans s'est offert le titre en espoirs, succédant à Arnaud Dely, deuxième.

Avec son éternelle casquette Mapei sur la tête, Angelo Vandecasteele arborait un large sourire, ce samedi, à Pontevedra (Esp), après y avoir décroché la médaille de bronze lors du Mondial de duathlon. Longtemps, le Gantois de 29 ans fut même à la lutte pour l'or, mais le Français Benjamin Choquert s'est finalement imposé tandis que l'Espagnol Emilio Martin est venu lui souffler l'argent dans la dernière ligne droite.

Au terme d'une épreuve disputée sur la distance de 10 km à pied, 40 km à vélo et 5 km à pied, Vandecasteele est donc monté sur la troisième marche du podium en 1h46'11. En l'absence du Danois Andreas Schilling, sacré l'an dernier, chez lui, à Odense, ce furent les Français Yohan Le Berre, champion d'Europe, et Benjamin Choquert qui prirent les devants lors de la première course à pied, bouclant les quatre tours de 2,5 km en 29'25. Pas de quoi déstabiliser l'expérimenté Angelo Vandecasteele.

"Je les connais et je n'ai pas essayé de les suivre, sachant que je brûlerais trop de forces. Et puis, nous savions, tous, que Le Berre devait purger une pénalité de quinze secondes pour être arrivé une minute en retard au briefing d'avant-course. Dans le groupe, j'éprouvais d'excellentes sensations, à l'instar de celles que j'ai ressenties tout au long de ma préparation. J'étais prêt à donner le meilleur de moi-même plus tard."





Le groupe de chasse composé de neuf concurrents, parmi lesquels quatre Espagnols ( !) et deux Belges (Arnaud Dely et Angelo Vandecasteele) s'organisa et grignota son retard. Il pointait à 0'33 après le premier des six tours de 6,7 km à vélo. Puis, à 0'07 après le deuxième jusqu'à ce que le regroupement s'opère dans la troisième boucle.

À onze désormais en tête avec quatre Espagnols et trois Français, Benoît Nicolas étant revenu de l'arrière, ce groupe de tête ralentit brutalement la cadence et, malgré une attaque d'... Arnaud Dely, à laquelle réagit l'Espagnol Javier Martin, fut rejoint par un autre peloton composé de dix concurrents (avec un troisième Belge, Arnaud Mengal !). Tout était à recommencer pour les meilleurs élites comme espoirs...

Dans la sixième et dernière boucle à vélo, le Britannique Liam Lloyd porta une attaque, à laquelle répondit le Néerlandais Thomas Cremers et ce fut dans cet ordre qu'ils déposèrent le vélo en transition avec 0'33 d'avance. Rapidement, on s'aperçut que les deux hommes ne tiendraient pas le coup face à la meute à leurs trousses.

"Je ne me suis pas lancé trop vite derrière le Français Choquert qui était visiblement le plus frais. J'ai attendu le deuxième tour de 2,5 km pour tout donner ! J'ai ainsi rejoint et dépassé le Britannique Lloyd pour me retrouver en deuxième position. Mais je savais que l'Espagnol Martin pouvait encore revenir. De fait, il s'est retrouvé à mes côtés à l'entrée de la dernière ligne droite et je n'ai pu lui résister. Tous ces gars sont des pros alors que je ne le suis pas ! Je suis donc très heureux de cette médaille de bronze !"

Un Arnaud peut en cacher un autre...

Derrière ce trio, le Britannique Lloyd prit la quatrième place, le Français Le Berre, la cinquième, le Portugais Miguel, la sixième et un autre Français, Nicolas, la septième. Mais l'énorme surprise vint du huitième classé, Arnaud Mengal, sacré champion du monde espoirs ! Victime de crampes et contraint à s'arrêter deux fois lors de la deuxième course à pied, Arnaud Dely, le champion en titre, arriva en onzième position.

Arnaud Mengal : « Inattendu pour moi ! »

"Franchement, ce titre mondial est inattendu pour moi parce que je pensais qu'Arnaud Dely était intouchable. A priori, je courais pour la deuxième place et je me serais contenté d'un podium... La course est partie très vite et je n'ai pas osé suivre. Mais, par la suite, j'ai commencé à éprouver d'excellentes sensations, tant à pied qu'à vélo. Dans le deuxième groupe, nous nous sommes bien relayés, mais j'ai quand même été étonné qu'on revienne sur la tête. À partir de là, je me suis dit que tout était possible !"

Les jambes répondant, le moral d'Arnaud Mengal monta en flèche...

"J'étais bien placé à la sortie de la deuxième transition. En fait, j'étais avec les meilleurs, Yohan Le Berre, Emilio Martin et Benoît Nicolas, ce qui était déjà très réconfortant. Avec Arnaud Dely, aussi, qui m'a dépassé à deux reprises avant d'être contraint de s'arrêter en raison de crampes. Dommage pour lui... Finalement, je me retrouve une place au-delà de ce que j'espérais. Mais je suis surtout content que l'entraînement paie. J'avais déjà vu, en début de saison, à Liévin, que j'étais bien..."

Arnaud Dely : « Content pour lui... »

"Je suis, bien entendu, déçu par la tournure des événements parce que je me sentais bien jusqu'à l'apparition de ces fichues crampes. Moralement, c'est dur de perdre ainsi mon titre mondial. Mais quitte à le laisser à quelqu'un d'autre, j'aime autant que ce soit à Arnaud Mengal. Je suis content pour lui... Il a réussi une superbe course !"

Très actif tout au long de l'épreuve, Arnaud Dely a été victime de la tactique...

"J'étais très relâché lors de la première course à pied et je ne me suis pas inquiété de voir les Français Le Berre et Choquert prendre les devants. Pendant deux tours, à vélo, nous avons bien roulé mais, lorsque nous les avons rejoints, le groupe s'est désorganisé. J'en ai été perturbé et j'ai attaqué pour secouer les autres. Étant le seul espoir à l'avant, je ne voulais pas laisser revenir le deuxième groupe ! Mais personne ne m'a suivi. On s'est regardé et ce qui devait arriver arriva : c'est revenu de l'arrière..."

Et le Liégeois se retrouva, alors, à la limite, physiquement !

"Lors de la deuxième transition, les jambes n'ont plus répondu comme avant. Elles tremblaient ! J'ai immédiatement pensé aux crampes, mais j'ai essayé d'évacuer ça... Malgré tout, j'ai dû m'arrêter à deux reprises pour m'étirer les mollets. Pour moi, c'était fichu. J'ai, alors, terminé comme j'ai pu, loin de la place que j'espérais."