Sport traditionnel dans les pays de l’Est, le kettlebell, l’une des disciplines les plus exigeantes du monde, s’est développé en Belgique ces dernières années.

Véritable institution en Russie où la pratique a vu le jour en 1948 ainsi que dans les pays de l’Est, le kettlebell sport commence à trouver ses marques en Belgique. Il s’agit de l’un des sports les plus exigeants au monde, tant il exige des ressources physiques et mentales impressionnantes. Ce sport a toujours été pratiqué tant par les hommes que par les femmes, et est enseigné dans les écoles primaires et secondaires dans plusieurs pays de l’Est.

Concrètement, cette discipline - également appelée Girevoy Sport - tient son nom du poids que les athlètes et participants doivent soulever de manière répétitive. Il requiert une technique, une synchronisation et une agilité parfaite. Le poids des kettlebells diffère selon le sexe, l’âge et le niveau de l’individu. Ainsi, les hommes du niveau élite devront répéter les mouvements avec un poids de 32 kg, 24 kg pour les hommes au niveau amateur et les femmes au niveau élite, et 16 kg pour les juniors et femmes du niveau amateur. Les femmes bien entraînées peuvent ainsi aller de 100 à 120 répétitions avec une kettlbell de 24 kg.

Les championnats du monde se sont tenus fin 2019 en Pologne, dans la ville de Lodz. La Belgique y a remporté quatre médailles d’or et deux médailles d’argent. "Au cours de cette compétition, les athlètes pouvaient participer soit au marathon, où les mouvements doivent être répétés durant 60 minutes, soit au semi-marathon, d’une durée de 30 minutes", explique Marcel Karre, 62 ans, entraîneur de Kettlbell Sport au club d’Angleur, en région liégeoise, et récent champion du monde de sa catégorie.

"Les athlètes doivent répéter le même mouvement, à savoir l’épaulé-jeté, le smash ou le demi-smash. Il est possible d’alterner plusieurs de ces mouvements au cours de la compétition. Il s’agit d’une discipline très exigeante et qui permet d’améliorer la coordination de ses mouvements. On travaille la motricité, la mobilisation des hanches, la concentration, etc. À titre d’exemple, je dois faire minimum trois heures de yoga-stretch par semaine pour arriver à certains mouvements car cela demande des qualités athlétiques importantes", précise-t-il.

Mais attention, cette discipline ne doit pas être confondue avec le bodybuilding ou le crossfit. "Ce n’est pas un sport de musculation mais bien d’endurance ! Ce sport travaille le renforcement musculaire mais ne va pas vous faire attraper la même carrure qu’un body-builder", sourit-il.

Si cette pratique constitue un sport traditionnel dans les pays de l’Est, il a mis du temps avant de s’ancrer dans nos contrées. C’est désormais chose faite, et un nombre croissant de joueurs belges est enregistré partout dans le pays. "L’attrait pour cette discipline très exigeante réside dans le fait que ce sport n’est pas onéreux. Il suffit de s’acheter un poids et de pratiquer les exercices à la maison. De nombreuses pages Youtube permettent d’ailleurs de s’entraîner de manière ludique", poursuit Marcel Karre.

Quatre clubs existent en Wallonie et en Région bruxelloise. Ils sont situés à Ath, Angleur, Malines et Woluwe-Saint-Lambert. Aujourd’hui, Marcel Karre souhaite inciter les autorités publiques à enseigner cette discipline dans les écoles.