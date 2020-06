L’assassinat de George Floyd par un policier américain à Minneapolis a ravivé le débat sur le racisme, et le sport fait entendre sa voix. Des clubs, comme Chelsea et Liverpool, soutiennent la campagne Black Lives Matters, et des sportifs, comme Romelu Lukaku, appellent la population à poursuivre ses protestations pacifiques.

La situation des joueurs noirs s’est-elle améliorée au fil des décennies ? Voici l’histoire héroïque de Louis Cousin (1912-1989). Contrairement à ce que prétendent la majorité des documents historiques, le Gantois Léon Mokuna ne fut pas le tout premier joueur de couleur de notre D1. Il s’agit du mulâtre belgo-congolais Cousin, à qui le Musée de l’Afrique à Tervuren consacre un thème.

