Discipline très prisée aux Pays-Bas, le korfbal fait des émules en Belgique, principalement au nord du pays. Le jeu, qui peut s’apparenter au basket, se pratique en intérieur, sur une surface équivalente à un terrain de handball.

"Le terrain est partagé en deux zones. Dans chacune d’elles est placé un poteau d’une hauteur de 3,5 mètres, pourvu d’un panier de forme cylindrique et sans fond. Le ballon est similaire à celui du football et la particularité de ce sport est qu’il se joue obligatoirement en équipes mixtes, avec quatre hommes et quatre femmes par équipe", explique David Van den Bosch, secrétaire général de la fédération belge de korfbal.

"Tous les deux paniers, les équipes procèdent à un échange de zone et de fonction. Les attaquants et défenseurs échangent donc leur rôle. Le règlement est très strict et les joueurs ne peuvent se déplacer avec le ballon, même en dribblant", poursuit David Van den Bosch. "La durée du match est de deux fois 25 minutes."

Ce sport a vu le jour grâce à un enseignant originaire d’Amsterdam qui cherchait un jeu où garçons et filles seraient sur un même pied d’égalité. Au début du 20e siècle, il fait la connaissance du ring-ball en Suède, une pratique qui se joue exclusivement de manière mixte. Il s’en est donc inspiré pour créer le korfbal ("korf" pour panier et "bal" pour ballon, NdlR) qui, avec le temps, s’est professionnalisé. Ce sport dispose désormais de son propre championnat du monde qui se tient tous les quatre ans depuis 1978. En revanche, si la pratique est massivement développée aux Pays-Bas, elle est plus timide chez nous.

"La fédération belge de korfbal compte quelque 7 700 membres. Un nombre qui augmente chaque année. On enregistre 50 clubs en Flandres et un seul en Région bruxelloise. Nous donnons également des cours de korfbal dans des écoles de Flandres et du Brabant wallon car cette discipline dépasse le cadre sportif. En effet, il permet d’inculquer des valeurs fortes et a un vrai aspect pédagogique dans le sens où comme le jeu se déroule en équipes mixtes, on apprend à respecter son adversaire, que ce soit un homme ou une femme. Ce sport contribue ainsi à renforcer l’égalité des sexes", poursuit-il.

Un seul club existe en Région bruxelloise : le Royal Olympia Anderlecht Korfbal, situé à proximité du Westland Shopping d’Anderlecht. "Nous sommes le seul club de la capitale. Ce sont mes grands-parents qui ont créé le club en 1927. Il a, depuis lors, changé de nom à plusieurs reprises et on enregistre aujourd’hui quelque 120 membres", explique Marleen Marckx, présidente du club.

L’équipe dispose de trois catégories : les U12, U14 et l’équipe première. "Ce que les joueurs aiment le plus, c’est qu’il s’agit de l’un des seuls sports totalement mixtes. De plus, cette pratique est tout à fait complète dans le sens où il faut une très bonne condition physique, une bonne base technique et maîtriser l’aspect technique qui évolue sans arrêt étant donné le changement de rôle des joueurs tous les deux buts marqués", conclut-elle.